Алексей Кравцов: "Ан в качестве играющего тренера? Все возможно"

Президент Союза конькобежцев России Алексей Кравцов в интервью "СЭ" заявил о том, что вопрос возвращения Виктора Ана в сборную России обсуждался, и сегодняшнее заявление шестикратного олимпийского чемпиона о возобновлении карьеры сюрпризом не стало.

– Виктор Ан заявил о желании поучаствовать в Олимпиаде-2022. Когда обсуждался его уход осенью, это не было своеобразным условием для продолжения карьеры?

– Виктор – это выдающийся спортсмен и решение он принимает сам. У нас был разговор, и я ему озвучил заинтересованность в том, чтобы он работал у нас тренером. А в вопросе продолжения или завершения карьеры я ему сказал: "Ты должен сам оценить свои возможности и силы, учитывая травмы, возраст, посмотри, насколько тебе это нужно". Он взял время подумать, разобраться, ему в любом случае был нужен перерыв. Все-таки его не допустили до Олимпийских игр в корейском Пхенчхане, а это должна была быть важная веха в его карьере и жизни.

– Что почувствовали, когда узнали новость о возвращении?

– Для меня это не новость, мы находимся в постоянно контакте с Виктором, обсуждали этот вопрос.

– Каков теперь алгоритм возвращения?

– Он имеет право принять участие сразу в национальном отборе, разумеется. Не вижу в этом проблем.

– При этом тренироваться он может где угодно?

– Он может готовиться в Корее, может готовиться в России.

– Вопрос о возвращении в России обсуждается?

– Мы крайне заинтересованы в его возвращении и рассчитываем, чтобы он в какой-то перспективе – ближней, средней, дальней – работал бы у нас тренером, именно в России. Там, где он сочтет для себя возможным.

– Роль играющего тренера возможна?

– Возможно все. Он – ярчайший спортсмен, принес огромную пользу российскому шорт-треку. Ничего навязывать нельзя. Но я уверен, что он может принести пользу еще большую. (Дмитрий Кузнецов)