Владимир Лисин: «Возможная санкция со стороны ВАДА относится исключительно к государственным чиновникам»

Президент Международной федерации спортивной стрельбы Владимир Лисин заявил, что возможная санкция со стороны Всемирного антидопингового агентства в отношении российских представителей в международных спортивных федерациях касается только государственных чиновников.

— Учитывая российское законодательство в области спорта, возможная санкция со стороны ВАДА относится исключительно к государственным чиновникам, работающим в спорте, -цитирует Лисина ТАСС. — Наверное, придется поправить некоторые процессы регулирования спорта и участия лиц, представляющих госорганы в этих процессах.

Лисин является одним из шести россиян, возглавляющих ведущие международные спортивные организации. В числе других Алишер Усманов (Международная федерация фехтования), Аркадий Дворкович (Международная шахматная федерация), Василий Шестаков (Международная федерация самбо), Олег Матыцин (Международная федерация университетского спорта) и Борис Скрынник (Международная федерация хоккея с мячом).