Журналисты британских СМИ подсчитали расходы «Манчестер Юнайтед» на нападающего Алексиса Санчеса. По данным Goal, на 19 августа этого года «МЮ» потратил только на зарплату 30-летнего форварда 55 миллионов фунтов стерлингов без учета бонусов.

Санчес перешел в «МЮ» в январе 2018 года из «Арсенала». За это время чилийский нападающий забил за манкунианцев 5 голов.

Таким образом, один гол Санчеса стоил «МЮ» 11 миллионов фунтов, один выход в основе — 1,7 миллиона, а за каждую минуту, проведенную на поле, Санчес получил почти 20 тысяч — 19 800 фунтов.

По сообщениям итальянских СМИ, в понедельник Санчес на правах аренды перейдет в «Интер». Причем «МЮ» продолжит платить форварду почти всю зарплату — 425 из 505 тысяч.