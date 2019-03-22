Загитова – королева, в московском "Динамо" – революция, ЦСКА – угроза "Зенита"

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру пятницы, 22 марта.

КОРОЛЕВА! Загитова и Медведева снова лучшие! А победила Тутберидзе

Великолепная произвольная программа в соревнованиях женщин-одиночниц стала украшением чемпионата мира по фигурному катанию в японской Сайтаме. Алина Загитова к титулу олимпийской чемпионки прибавила титул чемпионки мира. Евгения Медведева, чисто откатавшая две программы, стала бронзовым призером, а Элизабет Турсунбаева с помощью четверного сальхова допрыгнула до серебра. Вау! Браво! Овации!

ПРЕОДОЛЕНИЕ. Евгения Медведева: "Мне очень больно, но я горжусь собой"

"Пройден очень большой путь, я горжусь собой, горжусь своей командой, – сказала Медведева. – Сегодня был трудный день. Было много вещей, через которые мне пришлось пройти. Сейчас нужно немного подлечиться и двигаться дальше", – именно так начала свое общение с прессой вице-чемпионка Олимпиады-2018. Теперь подъем?

ПОРАЖЕНИЕ. Бельгия сильнее наголову. У нас есть год, чтобы ее догнать

Бельгия, первый номер рейтинга ФИФА, победила. Россия, 50-й номер, проиграла. Значит ли это, что в отборочной группе Евро-2020 у нас нет шансов? Конечно, нет. Мы еще поборемся, тем более что Черчесов знает, что такое борьба и преодоление. Самое сложное уже позади. И надо теперь извлечь правильные уроки. Бельгия – сильнее, она доказала свое превосходство, но…

ЗАЯВЛЕНИЕ. Леонид Федун: "Сборную России нужно будет омолаживать"

Член исполкома РФС, владелец "Спартака" Леонид Федун о поражении сборной России от Бельгии (1:3) в отборочном турнире Евро-2020. Получилось небанально.

"ЗАПАД". ЦСКА – СКА: сыграйте, как "Вашингтон" и "Тампа"

Два армейских клуба в четвертый раз за пять лет сыграют в финале Западной конференции. Душа просит праздника. Настоящего. Зрелища, от которого захватает дух. Принципиальность этой серии обязана должна подстегнуть ее участников вытащить из себя больше, чем они показывают сейчас. Смогут ли соперники?

ОПЯТЬ. "Динамо" ждет революция

Алексей Шевченко рассказывает, что "Динамо" Москва после вылета из Кубка Гагарина ждет большая реформа, которая начнется чуть ли уже не в пятницу. Валерий Шанцев покинет клуб, а хоккеем займутся совершенно другие люди. Не Андрей Сафронов.

РПЛ. СКУЧАЛИ? Красно-синяя угроза для "Зенита"

Сине-бело-голубые лидируют в РПЛ с пятиочковым отрывом от ЦСКА. Объясняем, почему несмотря на большую плотность среди преследователей питерцев, именно армейцы имеют наибольшие шансы навязать борьбу команде Сергея Семака на финише сезона.

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