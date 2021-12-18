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Ваноли — новый тренер «Спартака», в России введут Fan ID. Главное за день

02:30
Паоло Ваноли. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Паоло Ваноли. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Главные новости дня — все, что стало известно за пятницу, 17 декабря.

Назначение в «Спартак» — авантюра для Ваноли. Ему нужно сразу добиться топ-результата

Козырь Паоло — дисциплина: запрет гаджетов во время массажа, контроль за диетой.

«Я требовательный тренер и понимал, куда иду». Ваноли — о Каррере, Витории и потенциале «Спартака»

Первая пресс-конференция итальянского специалиста в московском клубе.

В РПЛ с нового сезона введут Fan ID. Зачем он нужен и как его получить?

Главное о системе паспорта болельщика в России.

Кажется, Ваноли пока не понял, куда попал. Его презентация в «Спартаке» — тоска и абсурд

Леонид Волотко — о странной пресс-конференции итальянца.

Латыпов — второй в секундах от Йоханнеса Бе. Россияне будут бороться за шесть олимпийских квот?

Наши биатлонисты показали боеспособную гонку в Анси.

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