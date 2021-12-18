Ваноли — новый тренер «Спартака», в России введут Fan ID. Главное за день
02:30
Главные новости дня — все, что стало известно за пятницу, 17 декабря.
Назначение в «Спартак» — авантюра для Ваноли. Ему нужно сразу добиться топ-результата
Козырь Паоло — дисциплина: запрет гаджетов во время массажа, контроль за диетой.
Первая пресс-конференция итальянского специалиста в московском клубе.
Главное о системе паспорта болельщика в России.
Леонид Волотко — о странной пресс-конференции итальянца.
Наши биатлонисты показали боеспособную гонку в Анси.
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