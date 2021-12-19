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Россия одержала третью победу на Кубке Первого канала, у Латыпова серебро. Главное за день

02:45
Сборная России одержала третью победу на домашнем турнире. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Сборная России одержала третью победу на домашнем турнире. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Главные новости дня — все, что стало известно за субботу, 18 декабря.

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