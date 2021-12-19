Россия одержала третью победу на Кубке Первого канала, у Латыпова серебро. Главное за день
02:45
Главные новости дня — все, что стало известно за субботу, 18 декабря.
Россия катком проехалась по чехам! Пока у сборной стопроцентный результат на домашнем турнире
Алексей Жамнов идет без поражений.
Преследование хуже спринта, но общий уровень команда выдержала.
«Барселона» едва не опозорилась, Тедеско снова не смог обыграть аутсайдера, Миранчук не спас «Аталанту»
Главные события субботы в европейском футболе.
Как сложились карьеры тренеров после ухода из «Спартака». Витория может повторить путь Тедеско и Эмери
«СЭ» — о судьбах 14 специалистов: от Романцева до Тедеско.
Прогноз на центральный матч выходных в АПЛ.
ЦСКА нужно найти замену Влашичу. Нынешний состав не для больших делчитать >
УЕФА хочет создать свою Суперлигу для сборных. Это будет альтернативный чемпионат мирачитать >
Большунов не сумел пройти квалификацию в спринте. Такое с ним бывало лишь раз, но тогда Александр упалчитать >
«Челси» на пороге кадровой катастрофы. Совсем скоро из клуба могут уйти четыре основных защитникачитать >
Читайте также
Реклама
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю