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Руй Витория покинул «Спартак», Россия обыграла Канаду на Кубке Первого канала. Главное за день

03:00
Руй Витория. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Руй Витория. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Главные новости дня — все, что стало известно за среду, 15 декабря.

В «Спартаке» объяснили решение расстаться с Виторией

В «Спартаке» объяснили, почему решили расстаться с главным тренером команды Руем Виторией.

Болельщики любят Виторию? Они просто не любят Зарему и Федуна

Максим Алланазаров подводит итоги работы португальского тренера в «Спартаке».

«Какое же неуважение к Витории! И кто вместо?! Конте, Гасперини, Нагельсман?» Орлов — о происходящем в «Спартаке»

Известный комментатор — о решении руководства красно-белых уволить главного тренера.

Россия показала Канаде, кто здесь хозяин. Но едва не упустила легкую победу

Игра оставила смазанное впечатление, но главное — результат.

Жамнов не имел права провалиться в первом матче. Россия с трудом переиграла «европейскую» Канаду

Именно эти составы могут встретиться на Олимпиаде в Пекине.

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