Руй Витория покинул «Спартак», Россия обыграла Канаду на Кубке Первого канала. Главное за день
Главные новости дня — все, что стало известно за среду, 15 декабря.
В «Спартаке» объяснили решение расстаться с Виторией
В «Спартаке» объяснили, почему решили расстаться с главным тренером команды Руем Виторией.
Максим Алланазаров подводит итоги работы португальского тренера в «Спартаке».
Известный комментатор — о решении руководства красно-белых уволить главного тренера.
Игра оставила смазанное впечатление, но главное — результат.
Именно эти составы могут встретиться на Олимпиаде в Пекине.
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