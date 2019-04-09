В суде начали говорить правду про Кокорина и Мамаева, стадион "Динамо" накрыл туман, Кучеров не достиг потолка

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру вторника, 9 апреля.

НОВЫЙ СЕЗОН. Суд Кокорина и Мамаева. Идет опрос свидетелей

После шести месяцев в СИЗО для Александра Кокорина, его брата Кирилла, Павла Мамаева, а также друга обоих футболистов Александра Протасовицкого начинается самое главное – суд, где дело будет рассмотрено по существу. Заседания пройдут в Пресненском районном суде. Первое из них началось во вторник. Огненные выступления свидетелей – в трансляции "СЭ".

АНАЛИТИКА. 150 очков для Кучерова – это реально. Еронко разобрал гениальный сезон русского бомбардира

Корреспондент "СЭ" Игорь Еронко разбирает игру лучшего бомбардира НХЛ и объясняет, почему 128 очков в этом сезоне – это далеко не потолок для российского форварда "Тампы". Согласитесь с аргументами?

ОГОНЬ. Месси против "МЮ", Криштиану против обидчиков "Реала"

Во вторник и среду, 9 и 10 апреля, состоятся первые четвертьфинальные матчи Лиги чемпионов. "Ливерпуль" и "Тоттенхэм" сыграют в Англии с "Порту" и "Манчестер Сити", днем позже "Аякс" примет в Амстердаме "Ювентус", а "Манчестер Юнайтед" проведет матч на "Олд Траффорд" с "Барселоной". Гоша Чернов выделяет ключевое из развязки Лиги чемпионов.

ЦИФРЫ. Все русские рекорды этого сезона НХЛ. Не только Кучеров и Овечкин

Главными событиями прошедшего сезона для российских болельщиков стали победы российских форвардов в бомбардирской и снайперской гонках НХЛ. Однако и другие наши энхаэловцы отметились рядом достижений. Так, например, во второй раз подряд и третий за последние 14 лет 10 российских снайперов забросили по 20 шайб в регулярке. Правда, до рекорда сезона-1995/96 нашему легионерскому корпусу не хватило четырех голеадоров. Масштабные статистические итоги от Кирилла Бурдакова.

ИТОГИ. Что будет с Цулыгиным? Кто из "Салавата" уедет в СКА, а кто – в НХЛ? Инсайды об уфимском клубе

"Салават Юлаев", даже вылетев из розыгрыша Кубка Гагарина, стал одной из самой удивительных историй нынешнего сезона со знаком плюс. Команду на протяжении регулярного чемпионата бросало из огня в полымя. Главный тренер Николай Цулыгин подвергался уничтожающей критике и в минувшем декабре чудом удержался на своем посту. Оптимизм перед стартом плей-офф плескался в лучшем случае на донышке. Но Кубок Гагарина все изменил.

ВАЖНО. Кто поедет на хоккейный чемпионат мира?

После окончания регулярного чемпионата НХЛ "СЭ" дает предварительные расклады по поводу состава сборной на главном турнире года. Некоторые имена вас сильно удивят.

ИНСАЙДЫ. Избежит ли стадион "Динамо" харакири?

Не утихают страсти вокруг открытия футбольного динамовского стадиона. Конфуз с отменой матча бело-голубых со "Спартаком" 10 марта из-за неготовности газона вылился в мыльную оперу. В итоге болельщики протестуют против открытия арены в Петровском парке матчем без участия бело-голубых. Чем в итоге все кончится?

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