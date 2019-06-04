В РПЛ вернется болото? "Динамо" взорвет рынок? "Спартак" – чемпион по агентским выплатам?

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру вторника, 4 июня.

БУДЕТ БОЛОТО? РПЛ-18: приказано выжить

Рассказываем, как в ближайшее время будет приниматься решение по расширению премьер-лиги до 18 клубов, и как потом с этим жить. Нас ждет возрождение знаменитого болота из середняков РПЛ?

ИНСАЙДЫ. "Динамо": громкий трансфер есть, но что дальше?

Четыре года назад "Динамо" ушло с радаров. Покинули клуб Ротенберг-старший, Черчесов, Кураньи, Вальбуэна, бело-голубые нырнули в пучину ФНЛ и выплыли из нее, пару лет поборолись за выживание. Все это не способствовало росту интереса к команде. И вот, наконец, забрезжил свет в конце тоннеля. Выйдет ли клуб на свет?

ВАУ! "Спартак" заплатил агентам почти 700 миллионов. Все остальные клубы РПЛ в сумме потратили столько же

Официальный сайт РФС опубликовал финансовый отчет по клубам РПЛ и ФНЛ за 2018 год. Находящийся в открытом доступе документ, безусловно, не полный – так, в нем нет конкретных сумм общих доходов и расходов клубов, а также цифр по конкретным статьям. Только общая структура – какой процент в доходах и расходах занимает та или иная статья. Мы анализируем эти цифры и удивляемся.

НАДЕЖДЫ. Шапи, Обляков, Игнатов. Лучшие молодые футболисты сезона в РПЛ

Сезон в премьер-лиге завершился, но это не повод не писать о ней. Решили взглянуть на подрастающее поколение, которое будет двигать лигу уже в ближайшем будущем. В сегодняшнем тексте выделяем игроков не старше 21 года.

ВАЖНЫЕ ТЕМЫ. Промес и "Спартак", Глушаков и "Арсенал", Влашич и ЦСКА. Инсайдерский лайв "СЭ"

Традиционный онлайн с журналистами нашего издания Дмитрием Симоновым и Сергеем Егоровым. Тем набралось много, поэтому смотрим и подписываемся на наш канал, там много интересного.

2-2. Тарасенко и "Сент-Луис" отомстили за разгром. Кто сделает два шага до Кубка Стэнли?

После звонкой и хлесткой оплеухи, полученной "Сент-Луисом" в прошлой игре, очередное поражение ставило "Блюзменов" на край пропасти, а "Бостону" оставался бы один шаг до Кубка Стэнли. Команда Владимира Тарасенко и Ивана Барбашева получила хороший шанс сравнять счет в серии, играя на своем льду. Бержерон и компания могли сделать его более чем комфортным для "Брюинз". Цена любой ошибки подскочила почти до заоблачной. Но Тарасенко не дрогнул.

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