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Три бронзы за вторник, Цветков упустил победу последним выстрелом. Главное за день

Александр Терентьев.
Фото Getty Images

Главные новости дня — все, что стало известно за вторник, 8 февраля.

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Главные события 8 февраля в Пекине-2022 — в публикациях «СЭ».

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