Три бронзы за вторник, Цветков упустил победу последним выстрелом. Главное за день
Главные новости дня — все, что стало известно за вторник, 8 февраля.
Итоги дня на Олимпиаде: бронзовый хет-трик
Главные события 8 февраля в Пекине-2022 — в публикациях «СЭ».
В отсутствие Александра Большунова Александр Терентьев поднялся на подиум спринта свободным стилем.
Россиянка не попала в Пхенчхан из-за санкций против наших спортсменов, но дождалась Игр в Пекине и взяла бронзу.
Новый триумф российского американца — бронза в параллельном гигантском слаломе в Пекине.
Биатлонисты показали «гонку надежды», но пока ограничились «деревянной» наградой.
Россия — явный фаворит стартового матча Олимпиады, но швейцарцы не дадут разгуляться Шипачеву и Кочитать >
Кондратюк боролся, но устал. Семененко обошел Ханючитать >
Россия — в тройке, но не чемпион, Шипачев — лучший бомбардир. Прогноз «СЭ» на Олимпиадучитать >
У Головина — черная полоса. За два месяца он сыграл только один матччитать >