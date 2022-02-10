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Сегодня, 04:00

Скандал с допингом в фигурном катании и бронза Елистратова. Главное за день

Камила Валиева.
Фото Getty Images

Главные новости дня — все, что стало известно за среду, 9 февраля.

Российских фигуристов лишат золота Олимпиады в команднике? Что об этом известно

Официальной информации пока немного, но угроза становится все реальнее.

Валиеву нужно поддержать! Эта спортсменка достойна восхищения

Что бы ни случилось с подозрениями в допинге, невероятный талант нашей фигуристки глупо оспаривать.

Елистратов — бронзовый герой. Он завоевал для России медаль в самом странном финале

Семену не помешали неимоверно странное судейство и девять соперников в одном забеге.

Борьба за медали в лыжах в эстафете саночников. Что ждет сборную ОКР в Пекине в четверг

Основные события 10 февраля на Олимпиаде в Китае.

«Карпина в сборной воспринимают как игрока, а не как тренера: у него к каждому свой подход, может подколоть». Интервью Игоря Дивеева

«СЭ» поговорил с защитником ЦСКА и сборной России.

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