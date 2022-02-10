Скандал с допингом в фигурном катании и бронза Елистратова. Главное за день
Главные новости дня — все, что стало известно за среду, 9 февраля.
Российских фигуристов лишат золота Олимпиады в команднике? Что об этом известно
Официальной информации пока немного, но угроза становится все реальнее.
Что бы ни случилось с подозрениями в допинге, невероятный талант нашей фигуристки глупо оспаривать.
Семену не помешали неимоверно странное судейство и девять соперников в одном забеге.
Основные события 10 февраля на Олимпиаде в Китае.
«СЭ» поговорил с защитником ЦСКА и сборной России.
Сборная России не имеет права так играть. Матч со Швейцарией — печальное зрелищечитать >
Федотов и меньшинство — молодцы. С дисциплиной и творчеством — проблемы. Рабинер — о стартовом матче сборной России на Олимпиадечитать >
Драки и тусовки с ножами. В ЦСКА приходит Колумбийский Неймар из криминального района Картахенычитать >
«В Швеции мы шведы, в России — русские». Почему фигуриста Майорова на Олимпиаду не пускала своя же страначитать >