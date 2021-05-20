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Тренировка сборной и комментарий Черчесова, ярость Овечкина, интервью Цорна

20 мая 2021, 23:15
Станислав Черчесов. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Станислав Черчесов. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Главные новости дня — все, что стало известно к вечеру четверга, 20 мая.

«Пришло время обыграть бельгийцев». Черчесов — после первой тренировки сборной России перед Евро

Главный тренер сборной — о Евро, Миранчуке и Головине.

Овечкин пришел в ярость после поражения. Он наконец-то забил в этом плей-офф, но «Вашингтон» проиграл из-за ошибки вратаря

Команды снова устроили настоящее рубилово.

«Доменико заложил хорошую базу для чемпионства». Цорн — о серебре «Спартака», работе Тедеско и своем будущем

Разговор с бывшим гендиректором красно-белых.

«ЦСКА было бы правильно оставить Гончаренко до конца сезона и летом назначить Олича». Большое интервью Валерия Газзаева о сезоне-2020/21

Мнение знаменитого тренера.

«Головин один не может обыграть «ПСЖ». Зачем выпускать Миранчука на 10 минут? Что тренер хотел этим показать?!» Интервью Андрея Канчельскиса

Бывший полузащитник «МЮ» — о финалах Кубков Италии и Франции.

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