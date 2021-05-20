Тренировка сборной и комментарий Черчесова, ярость Овечкина, интервью Цорна
20 мая 2021, 23:15
Главные новости дня — все, что стало известно к вечеру четверга, 20 мая.
«Пришло время обыграть бельгийцев». Черчесов — после первой тренировки сборной России перед Евро
Главный тренер сборной — о Евро, Миранчуке и Головине.
Овечкин пришел в ярость после поражения. Он наконец-то забил в этом плей-офф, но «Вашингтон» проиграл из-за ошибки вратаря
Команды снова устроили настоящее рубилово.
«Доменико заложил хорошую базу для чемпионства». Цорн — о серебре «Спартака», работе Тедеско и своем будущем
Разговор с бывшим гендиректором красно-белых.
«ЦСКА было бы правильно оставить Гончаренко до конца сезона и летом назначить Олича». Большое интервью Валерия Газзаева о сезоне-2020/21
Мнение знаменитого тренера.
«Головин один не может обыграть «ПСЖ». Зачем выпускать Миранчука на 10 минут? Что тренер хотел этим показать?!» Интервью Андрея Канчельскиса
Бывший полузащитник «МЮ» — о финалах Кубков Италии и Франции.
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