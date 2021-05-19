Рейтинг зарплат КХЛ, Ротенберг — о «Сочи» и Кокорине, прогнозы на ЧМХ-2021
23:30
Главные новости дня — все, что стало известно к вечеру среды, 19 мая.
Свежий рейтинг зарплат КХЛ. 95 самых дорогих хоккеистов лиги
Вадим Шипачев пока на третьем месте, но может подняться на второе, а лидер планирует поехать в НХЛ.
Президент ФК «Сочи» — об итогах сезона РПЛ, автогонках и дзюдо.
Канада и США привезли голодный молодняк.
Защитник «Крыльев Советов» поговорил с «СЭ» о своем будущем.
Кажется, для сборной России скоро освободится супервратарь. Вот только нужен ли он на чемпионате мира?
А Кучеров продолжает набирать очки.
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