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Рейтинг зарплат КХЛ, Ротенберг — о «Сочи» и Кокорине, прогнозы на ЧМХ-2021

23:30
Дмитрий Яшкин. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Дмитрий Яшкин. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Главные новости дня — все, что стало известно к вечеру среды, 19 мая.

Свежий рейтинг зарплат КХЛ. 95 самых дорогих хоккеистов лиги

Вадим Шипачев пока на третьем месте, но может подняться на второе, а лидер планирует поехать в НХЛ.

Борис Ротенберг: «Когда Кокорин был в «Сочи», то обходился без повреждений»

Президент ФК «Сочи» — об итогах сезона РПЛ, автогонках и дзюдо.

У России лучшая защита, у чехов — нападение. Кто выиграет ЧМХ-2021?

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«Мечтаю возглавить «Спартак». Дмитрий Комбаров — о Тедеско, Промесе, Зареме Салиховой и ФНЛ

Защитник «Крыльев Советов» поговорил с «СЭ» о своем будущем.

Кажется, для сборной России скоро освободится супервратарь. Вот только нужен ли он на чемпионате мира?

А Кучеров продолжает набирать очки.

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Мечтаю возглавить «Спартак»
Дмитрий Комбаров
защитник «Крыльев Советов»

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