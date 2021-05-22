Победа России над чехами и встреча руководства «Локо» с болельщиками. Главное за пятницу

Главные новости дня — все, что стало известно к вечеру пятницы, 21 мая.

Итоги первого матча сборной на чемпионате мира — 4:3.

ЦИФРА ДНЯ

4:3 Россия выиграла у Чехии в стартовом матче ЧМ-2021, проведя победный гол за 19 секунд до сирены

ЦИТАТА Я категорически не согласна с выбором главного тренера и приняла решение о выходе из совета директоров

Бобровский восстал из пепла. Вернулся из запаса по ходу безнадежного матча и за волосы вытащил команду читать > У сборной России нет звезд, и это большой вызов. Почему предстоящий ЧМ важнее предыдущих читать > Деньги есть — ума не надо. Большая часть самых дорогих трансферов в истории — жуткий провал читать > Этот «Спартак» был атакующим и эмоциональным. Каким будет следующий? читать >