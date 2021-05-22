Победа России над чехами и встреча руководства «Локо» с болельщиками. Главное за пятницу
Главные новости дня — все, что стало известно к вечеру пятницы, 21 мая.
Россия вырвала победу у Чехии на последней минуте! Теперь можно мечтать о золоте или рано?
Итоги первого матча сборной на чемпионате мира — 4:3.
Самонова хвалили, а тренер Чехии назвал победу соперника заслуженной.
В пятницу болельщики «Локомотива» больше двух часов обсуждали насущные вопросы с боссами красно-зеленого клуба.
Триумф сборной Боба Хартли.
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