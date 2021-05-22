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Победа России над чехами и встреча руководства «Локо» с болельщиками. Главное за пятницу

00:15
Валерий Брагин и хоккеисты сборной России. Фото Reuters
Валерий Брагин и хоккеисты сборной России. Фото Reuters

Главные новости дня — все, что стало известно к вечеру пятницы, 21 мая.

Россия вырвала победу у Чехии на последней минуте! Теперь можно мечтать о золоте или рано?

Итоги первого матча сборной на чемпионате мира — 4:3.

Как побеждать без гимна России и кого заявят в состав сборной? Что говорили Брагин и хоккеисты после победы над чехами

Самонова хвалили, а тренер Чехии назвал победу соперника заслуженной.

«Мы остаемся в Черкизове». Как прошла встреча руководства «Локо» с фанатами

В пятницу болельщики «Локомотива» больше двух часов обсуждали насущные вопросы с боссами красно-зеленого клуба.

Суперсенсация на чемпионате мира! Латвия сотворила подвиг и впервые в истории победила Канаду

Триумф сборной Боба Хартли.

«Каспаров получил от меня 48 бесплатных уроков». Большое интервью Карпова

23 мая одному из величайших шахматистов в истории исполняется 70 лет.

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4:3
Россия выиграла у Чехии в стартовом матче ЧМ-2021, проведя победный гол за 19 секунд до сирены
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