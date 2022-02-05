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Сегодня, 03:00

Старт Олимпиады, Россия обыграла Украину в мини-футболе, интервью Каттани. Главное за день

Сборная России на церемонии открытия Олимпиады.
Фото Reuters

Главные новости дня — все, что стало известно за пятницу, 4 февраля.

Главное счастье — предвкушение счастья. В Пекине открылись 24-е зимние Олимпийские игры

Обозреватель «СЭ» Юрий Голышак — о церемонии открытия главного спортивного события зимы.

Итоги дня на Олимпиаде: главные события пятницы в Пекине-2022

Первый официальный день Игр — в публикациях «СЭ».

Россия обыграла Украину в огненном матче: чудо-гол Ниязова, суперсейв с пенальти и валидольная концовка

Наша команда вышла в финал чемпионата Европы.

Украинцы приехали болеть против России, а не за своих. Репортаж с резонансного полуфинала Евро

Корреспондент «СЭ» сходил в Амстердаме на матч с громкой афишей.

«Можно было попросить у мистера Федуна еще денег. Я выбрал другой вариант». Огромное интервью Каттани — с цифрами и фактами обо всех трансферах «Спартака»

Спортивный директор красно-белых подробно ответил на все вопросы.

Вопреки всему! Россиянки начали Олимпиаду с яркой победы, несмотря на потерю лидеров

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Американцы уходят в отрыв от сборной России при спорном судействе. Есть ли повод для паники?

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На Олимпиаде-2022 Россия поборется за третье место. Прогноз журналистов «СЭ»

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(Не)праздник спорта. Олимпиада — больше не разговор мира, а его угрюмое молчание

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Он здесь за себя и за него. В Пекине выступит племянник погибшего в Ванкувере-2010 саночника

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«Украинцы дают интервью на русском. Никто не обязан предавать язык ради политической фигни». Взгляд из Киева на матч с Россией

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