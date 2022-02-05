Старт Олимпиады, Россия обыграла Украину в мини-футболе, интервью Каттани. Главное за день
Главные новости дня — все, что стало известно за пятницу, 4 февраля.
Главное счастье — предвкушение счастья. В Пекине открылись 24-е зимние Олимпийские игры
Обозреватель «СЭ» Юрий Голышак — о церемонии открытия главного спортивного события зимы.
Первый официальный день Игр — в публикациях «СЭ».
Наша команда вышла в финал чемпионата Европы.
Корреспондент «СЭ» сходил в Амстердаме на матч с громкой афишей.
Спортивный директор красно-белых подробно ответил на все вопросы.
Вопреки всему! Россиянки начали Олимпиаду с яркой победы, несмотря на потерю лидеровчитать >
Американцы уходят в отрыв от сборной России при спорном судействе. Есть ли повод для паники?читать >
Он здесь за себя и за него. В Пекине выступит племянник погибшего в Ванкувере-2010 саночникачитать >
«Украинцы дают интервью на русском. Никто не обязан предавать язык ради политической фигни». Взгляд из Киева на матч с Россиейчитать >