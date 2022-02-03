Большое интервью с Соболевым, хоккеисты отказались лететь с олимпийцами. Главное за день

Большое интервью форварда «Спартака».

Делегация мужской сборной России по хоккею потребовала отдельный чартер из-за опасности подхватить вирус.

Разговор с одним из самых перспективных футболистов страны.

Фигуристка Камила Валиева едет за личным и командным золотом, а горнолыжница Шиффрин попробует завоевать третий титул в карьере.

У нашей сборной реальная возможность брать награды в 15 из 16 медальных дней в Пекине-2022.