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Сегодня, 03:30

Большое интервью с Соболевым, хоккеисты отказались лететь с олимпийцами. Главное за день

Александр Соболев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Главные новости дня — все, что стало известно за среду, 2 февраля.

«Бороться за титул сложно. Постараемся быть в двойке». Соболев — о «Спартаке», сборной и нырках в штрафной

Большое интервью форварда «Спартака».

Хоккейная сборная отказалась лететь в Пекин с другими спортсменами. Оправдать такое поведение может только золото

Делегация мужской сборной России по хоккею потребовала отдельный чартер из-за опасности подхватить вирус.

«Хотелось остаться в «Локомотиве», но со стороны клуба не было особого желания». Интервью Мухина о переходе в ЦСКА, злости на поле и мотивации от Черчесова

Разговор с одним из самых перспективных футболистов страны.

Десять главных звезд Олимпиады-2022. За кем стоит следить в Пекине

Фигуристка Камила Валиева едет за личным и командным золотом, а горнолыжница Шиффрин попробует завоевать третий титул в карьере.

Американцы отправили Россию на 11-е место. Медальный график Олимпиады

У нашей сборной реальная возможность брать награды в 15 из 16 медальных дней в Пекине-2022.

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