Главные итоги чемпионата России-2020/21.

РПЛ ушла на паузу до начала сезона-2021/22, подарив болельщикам яркие эмоции.

Красно-белые провели валидольный матч в Грозном, но финишировали вторыми.

Не имевшее турнирной мотивации «Динамо» обыграло красно-синих и оставило их даже без Лиги конференций.

Сайманов и Слуцкий — герои сезона.