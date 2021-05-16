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«Спартак» — в ЛЧ, ЦСКА мимо еврокубков. Итоги последнего тура в РПЛ и другие новости дня

23:15
Доменико Тедеско. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Доменико Тедеско. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Главные новости дня — все, что стало известно к вечеру воскресенья, 16 мая.

«Спартак» — в Лиге чемпионов, ЦСКА — без еврокубков, Дзюба — лучший бомбардир

Главные итоги чемпионата России-2020/21.

Огненный последний тур. Интрига до последних минут!

РПЛ ушла на паузу до начала сезона-2021/22, подарив болельщикам яркие эмоции.

«Спартак» — в Лиге чемпионов. Тедеско уходит как герой

Красно-белые провели валидольный матч в Грозном, но финишировали вторыми.

ЦСКА — без Европы. Впервые за 20 лет

Не имевшее турнирной мотивации «Динамо» обыграло красно-синих и оставило их даже без Лиги конференций.

«Рубин» вернулся в еврокубки. В следующем сезоне в Казани должны быть медали

Сайманов и Слуцкий — герои сезона.

ЦИФРА ДНЯ
2
место
«Спартак» взял серебро РПЛ и попал в Лигу чемпионов
ЦИТАТА
Буду проставляться, обязательно. А Азмун, наверное, с коня упал
Артем Дзюба
форвард «Зенита»

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