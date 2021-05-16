«Спартак» — в ЛЧ, ЦСКА мимо еврокубков. Итоги последнего тура в РПЛ и другие новости дня
Главные новости дня — все, что стало известно к вечеру воскресенья, 16 мая.
«Спартак» — в Лиге чемпионов, ЦСКА — без еврокубков, Дзюба — лучший бомбардир
Главные итоги чемпионата России-2020/21.
РПЛ ушла на паузу до начала сезона-2021/22, подарив болельщикам яркие эмоции.
Красно-белые провели валидольный матч в Грозном, но финишировали вторыми.
Не имевшее турнирной мотивации «Динамо» обыграло красно-синих и оставило их даже без Лиги конференций.
Сайманов и Слуцкий — герои сезона.
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