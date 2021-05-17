Итоги сезона от Гинера, прощальные слова Тедеско, топ-возвращение Кучерова

Президент красно-синих в интервью «СЭ» подвел итоги завершившегося сезона.

Тедеско не исключил, что когда-нибудь вернется в «Спартак».

Такое чувство, что он не пропускал всю регулярку.

Игорь Рабинер — о 30-м туре чемпионата РПЛ-2020/21 и его итогах.

Вратари и нападающие, которые могут помочь на чемпионате мира.