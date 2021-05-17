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Итоги сезона от Гинера, прощальные слова Тедеско, топ-возвращение Кучерова

17 мая 2021, 23:45
Евгений Гинер. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Евгений Гинер. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Главные новости дня — все, что стало известно к вечеру понедельника, 17 мая.

«Ответственность за результаты несу я». Гинер — об итогах сезона, будущем Олича и целях ЦСКА

Президент красно-синих в интервью «СЭ» подвел итоги завершившегося сезона.

«Верю, что «Спартак» станет чемпионом в следующем сезоне». Прощальные слова Доменико Тедеско

Тедеско не исключил, что когда-нибудь вернется в «Спартак».

Возвращение года от Кучерова: забил два гола и стал героем матча

Такое чувство, что он не пропускал всю регулярку.

Когда мы слышим, что Россия — флагман мирового футбола, еще долго будем вспоминать «Тамбов» и два сезона отмененных стыков

Игорь Рабинер — о 30-м туре чемпионата РПЛ-2020/21 и его итогах.

Дождемся ли в Риге Капризова, Овечкина или Василевского? Для кого сборная России оставила два места в составе

Вратари и нападающие, которые могут помочь на чемпионате мира.

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