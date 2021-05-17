Итоги сезона от Гинера, прощальные слова Тедеско, топ-возвращение Кучерова
17 мая 2021, 23:45
Главные новости дня — все, что стало известно к вечеру понедельника, 17 мая.
«Ответственность за результаты несу я». Гинер — об итогах сезона, будущем Олича и целях ЦСКА
Президент красно-синих в интервью «СЭ» подвел итоги завершившегося сезона.
Тедеско не исключил, что когда-нибудь вернется в «Спартак».
Такое чувство, что он не пропускал всю регулярку.
Когда мы слышим, что Россия — флагман мирового футбола, еще долго будем вспоминать «Тамбов» и два сезона отмененных стыков
Игорь Рабинер — о 30-м туре чемпионата РПЛ-2020/21 и его итогах.
Дождемся ли в Риге Капризова, Овечкина или Василевского? Для кого сборная России оставила два места в составе
Вратари и нападающие, которые могут помочь на чемпионате мира.
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Все говорят о «Спартаке». Выигрываем мы, проигрываем — всегда о «Спартаке». О других — ничего
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