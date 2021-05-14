Загитова и Медведева вне сборной, уедут ли Влашич и Азмун, интриги последнего тура РПЛ

Главные новости дня — все, что стало известно к вечеру пятницы, 14 мая.

Алины и Евгении не оказалось даже в резервном списке, но при желании все еще можно исправить.

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