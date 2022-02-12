Серебро Большунова, подробности по делу Валиевой. Главное за день
Главные новости дня — все, что стало известно за пятницу, 11 февраля.
Большунов уступил только величайшему «классику» планеты. У Александра — вторая медаль Пекина
Лидер сборной России по лыжным гонкам Александр Большунов стал вторым в олимпийской гонке с раздельным стартом.
После серебряного финиша в разделке лидер нашей сборной был в прекрасном настроении
Международное агентство по тестированию (ITA) подтвердило информацию о положительной допинг-пробе у Валиевой.
После двухдневного молчания организаторы Олимпиады-2022 дали официальные разъяснения.
Рабинер — о матче с Данией.
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