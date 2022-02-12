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Сегодня, 04:00

Серебро Большунова, подробности по делу Валиевой. Главное за день

Александр Большунов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Главные новости дня — все, что стало известно за пятницу, 11 февраля.

Большунов уступил только величайшему «классику» планеты. У Александра — вторая медаль Пекина

Лидер сборной России по лыжным гонкам Александр Большунов стал вторым в олимпийской гонке с раздельным стартом.

«В эстафете будем бороться за золото». Большунов настроен на реванш

После серебряного финиша в разделке лидер нашей сборной был в прекрасном настроении

Официальное заявление Международного агентства по тестированию о ситуации с Валиевой: полный текст

Международное агентство по тестированию (ITA) подтвердило информацию о положительной допинг-пробе у Валиевой.

Что значит заявление антидопинговой организации о ситуации с Валиевой. Разъясняем нюансы

После двухдневного молчания организаторы Олимпиады-2022 дали официальные разъяснения.

Досрочное первое место в группе у России есть. Игры в атаке — нет. Что важнее и будут ли перемены?

Рабинер — о матче с Данией.

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