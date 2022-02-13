Вечерний «СЭ»
Новости
Рассылка
РџРµРєРёРЅ 2022
Главная
Вечерний «СЭ»

Сегодня, 03:45

Эмоциональная победа в лыжной эстафете, четвертое место Цветкова. Главное за день

Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Вероника Степанова.
Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Главные новости дня — все, что стало известно за субботу, 12 февраля.

Мы ждали этого чуда 16 лет! Россиянки одержали эмоциональную победу в лыжной эстафете

Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Вероника Степанова — олимпийские чемпионки Пекина.

Половина Олимпиады прошла. Что с медальным планом?

Россия пока лишь восьмая в медальном зачете. Есть ли шансы подняться выше?

Цветков не сломался после «дерева» индивидуальной гонки. Он второй раз подряд в шаге от пьедестала

Еще одна «деревянная» медаль в копилку сборной ОКР.

После уныния — безудержное веселье. Россия и Чехия подарили град голов

Тем не менее россияне проиграли в овертайме и пропустили уж слишком много.

Россия в женском хоккее — без медалей Олимпиады. Все решил отмененный судьями гол

Шайба не вовремя покинула пределы площадки.

Роналду не забивает уже шесть матчей, Джеко остановил Спаллетти, Левандовски не спас «Баварию» от позора

читать >

Жалобы на судейство — удел слабых. Засудили ли сборную России в матче с Чехией?

читать >

Соперник России по четвертьфиналу — Дания, Латвия или Словакия? Расклады после поражения от Чехии

читать >

Эстафета для Большунова и Устюгова, погоня за лидером для Резцовой. Главные события 13 февраля

читать >

«Мы просто на дне! Не буду выступать за сборную». Новый скандал со скелетонисткой Никитиной

читать >

Камилу нельзя лишать олимпийского шанса. В деле Валиевой слишком много чрезвычайного

читать >

«В министры спорта не хочу! Я люблю свою команду и свою работу». Эмоции Вяльбе после исторического золота в эстафете

читать >

Дебют дочери Тутберидзе на Олимпиаде и шансы на золото Синициной и Кацалапова. Оптимистичное начало турнира танцоров

читать >
0
Читайте также
«Мы просто на дне! Не буду выступать за сборную». Новый скандал со скелетонисткой Никитиной
Плохая девочка и первый гей Франции, которых прокляли на прошлых Играх: Кто такие фигуристы Пападакис и Сизерон, установившие мировой рекорд в ритм-танце на Олимпиаде-2022
Реклама
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Серебро Большунова, подробности по делу Валиевой. Главное за день
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости