Эмоциональная победа в лыжной эстафете, четвертое место Цветкова. Главное за день
Главные новости дня — все, что стало известно за субботу, 12 февраля.
Мы ждали этого чуда 16 лет! Россиянки одержали эмоциональную победу в лыжной эстафете
Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Вероника Степанова — олимпийские чемпионки Пекина.
Россия пока лишь восьмая в медальном зачете. Есть ли шансы подняться выше?
Еще одна «деревянная» медаль в копилку сборной ОКР.
Тем не менее россияне проиграли в овертайме и пропустили уж слишком много.
Шайба не вовремя покинула пределы площадки.
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