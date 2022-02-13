Эмоциональная победа в лыжной эстафете, четвертое место Цветкова. Главное за день

Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Вероника Степанова — олимпийские чемпионки Пекина.

Россия пока лишь восьмая в медальном зачете. Есть ли шансы подняться выше?

Еще одна «деревянная» медаль в копилку сборной ОКР.

Тем не менее россияне проиграли в овертайме и пропустили уж слишком много.

Шайба не вовремя покинула пределы площадки.