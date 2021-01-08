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Русские чудеса на «Тур де Ски», Ларионов остается в сборной, украинскую теннисистку отстранили за допинг

19:45
Александр Большунов. Фото Vesa Moilanen., Reuters
Александр Большунов. Фото Vesa Moilanen., Reuters
Самые важные новости дня — все, что стало известно к вечеру пятницы, 8 января.
Большунов выиграл масс-старт в Валь-ди-Фьемме на «Тур де Ски»

Россиянин Александр Большунов выиграл масс-старт классическим стилем на этапе Кубка мира в Валь-ди-Фьемме в рамках «Тур де Ски».

Непряева выиграла масс-старт на этапе «Тур де Ски»

Российская лыжница Наталья Непряева выиграла масс-старт на этапе «Тур де Ски» в Валь-ди-Фьемме.

«Мы не чехи, чтобы сидеть в обороне и ждать контратак». Ларионов остается в сборной России на следующий МЧМ

Главный тренер молодежной сборной дал итоговую пресс-конференцию после совещания с руководством ФХР.

«Он на одном уровне с Месси и Роналду!» Как Аршавин покорил Англию

«СЭ» рассказывает о первом сезоне Андрея Аршавина в лондонском «Арсенале».

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