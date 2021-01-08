Русские чудеса на «Тур де Ски», Ларионов остается в сборной, украинскую теннисистку отстранили за допинг
19:45
Самые важные новости дня — все, что стало известно к вечеру пятницы, 8 января.
Россиянин Александр Большунов выиграл масс-старт классическим стилем на этапе Кубка мира в Валь-ди-Фьемме в рамках «Тур де Ски».
Российская лыжница Наталья Непряева выиграла масс-старт на этапе «Тур де Ски» в Валь-ди-Фьемме.
«Мы не чехи, чтобы сидеть в обороне и ждать контратак». Ларионов остается в сборной России на следующий МЧМ
Главный тренер молодежной сборной дал итоговую пресс-конференцию после совещания с руководством ФХР.
«СЭ» рассказывает о первом сезоне Андрея Аршавина в лондонском «Арсенале».
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