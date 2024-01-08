Рублев выиграл в Гонконге, «Ливерпуль» выбил «Арсенал» из Кубка, ассист Миранчука. Главное за день
Главные новости дня — все, что стало известно за воскресенье, 7 января.
Рублев — король Гонконга. Россиянин оправдал статус фаворита на первом турнире года
Есть 15-й титул в карьере.
«Арсеналу» срочно нужен форвард: чудовищная реализация и «Ливерпуль» выбили команду Артеты из Кубка Англии
У лондонцев — три поражения подряд.
Российский легионер отлично проводит начало года.
«Ман Сити» дождался возвращения Де Брейне, Мбаппе вошел в историю «ПСЖ», важные голы Кузяева и Кокорина
Главные события воскресенья в европейском футболе.
Армейцы перебросали соперника, но уступили.
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22 ноя 2023 05:15
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