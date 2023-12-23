«Сити» выиграл клубный ЧМ, в «Спартаке» новый спортивный директор. Главное за день
Главные новости дня — все, что стало известно за пятницу, 22 декабря.
Гвардиола буднично вошел в историю, «Ман Сити» уничтожил «Флуминенсе». Клубный чемпионат мира спасет только реформа
Звание лучшей клубной команды мира снова у представителя Европы.
Нашел Нуньеза и Энцо, получил должность вместо Рибалты.
Камила лидирует в женском турнире чемпионата России, Петросян — почти в трех баллах.
«Интер Майами» объявил о переходе нападающего «Гремио» Луиса Суареса.
И никто бы из лидеров не затерялся на международной арене.
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