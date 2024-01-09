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Умер Франц Беккенбауэр, «Зенит» объявил о переходе Артура. Главное за день

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Франц Беккенбауэр.
Фото «СЭ»

Главные новости дня — все, что стало известно за понедельник, 8 января.

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