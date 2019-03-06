Российский биатлон под угрозой, оскорбление "Краснодара" и кошмар "Реала"

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру среды, 6 марта.

ПРИЗРАК ДОПИНГА. Наши биатлонисты снова под угрозой

Завтра стартует главный биатлонный турнир года. Обычно на чемпионат мира можно заявить до восьми мужчин и восьми женщин. Но в одной гонке от каждой страны могут стартовать не более четырех человек, и даже топ-команды как правило ограничиваются приездом 5-6 спортсменов каждого пола. Россияне же озвучили имена 14 участников ЧМ-2019. Чем же вызвана такая предусмотрительность? Называем болевые точки.

ИНТЕРЕСНЫЙ РАСКЛАД. "Спартак" будет спасать "Лужники"?

Сегодня и завтра пройдут три ответных матча четвертьфинала Олимп-Кубка России. Финал запланирован в "Лужниках", о чем говорилось много раз. Однако может произойти так, что игра состоится в другом городе. Объясняем, как такое возможно.

ВЗГЛЯД ИЗ ИСПАНИИ. "Краснодар" – европейский карлик, "Зенит" обязан проходить дальше

В четверг пройдут первые матчи 1/8 финала Лиги Европы. "Краснодар" на выезде сыграет с "Валенсией", а "Зенит" примет "Вильярреал". Журналисты из Испании поделились с корреспондентом "СЭ" мнениями о предстоящем российско-испанском противостоянии.

КОРОЛЕВСКИЙ ПРОВАЛ. "Аякс" обезглавил "Реал"

Три недели назад у "Реала" все было в полном порядке. "Сливочные" уверенно держались на плаву в трех турнирах: претендовали на первый за пять лет финал Кубка Испании, впервые с осени поднялись на второе место в ла лиге и обыграли "Аякс" на старте 1/8 финала ЛЧ. Но все пошло прахом…

МОЛОТЫЙ ПЕРЕС. Президент "Реала" убил свой клуб

Трехлетнее царствие "Реала" в Европе прервано самым бесцеремонным образом – увесистым апперкотом от дерзкого и задорного "Аякса" на своем поле. Полномочия сложены – во вторник вечером на "Сантьяго Бернабеу" футбольный мир наблюдал не просто отречение короля от престола, а его суровую казнь. Егор БЫЧКОВ объясняет, почему Флорентино Перес – главный виновник провального сезона "сливочных".

ИНТЕРЕСНЫЕ ЛИЧНОСТИ. Новый совет директоров "Локо". Кто они?

Во вторник состоялось внеочередное общее собрание акционеров "Локомотива", на котором был избран новый состав совета директоров клуба. В него не вошел недавний президент "Локо" Илья Геркус. Рассказываем о каждом из восьми боссов красно-зеленых.

БЕДОЛАГА. "Кокорин начал прихрамывать". Последняя информация от ОНК

Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников рассказал "СЭ" о состоянии нападающего "Зенита" Александра Кокорина, который находится под следствием в столичном СИЗО-2 "Бутырка". Футболисту неудачно провели процедуру электрофореза, из-за чего у игрока появилось на ноге нагноение. В начале февраля защитники 28-летнего нападающего заявили, что Кокорин может стать инвалидом, поскольку не проходит квалифицированную реабилитацию после операции на коленном суставе.

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