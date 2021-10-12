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Россия обыграла Словению и вышла на первое место в группе. Главное за день

12 октября, 03:00
Георгий Джикия и Алексей Сутормин. Фото Reuters
Георгий Джикия и Алексей Сутормин. Фото Reuters

Главные новости дня — все, что стало известно за понедельник, 11 октября.

Россия совсем рядом с ЧМ-2022. В Мариборе был лучший матч при Валерии Карпине

Словения по делу обыграна в гостях — 2:1.

Ничья Хорватии — суперудачный результат для России. Теперь команде Карпина хватит ничьей с фаворитом, чтобы поехать на ЧМ

Сегодняшние результаты могут стать решающими.

«После Словакии сказал игрокам: «Идиот — я». Сегодня победили — это их заслуга». Карпин — о битве в Мариборе

Главные слова тренера сборной России.

Идеальный октябрь Карпина: без Дзюбы и десятка травмированных, но с 6 очками и на первом месте!

Россия одержала ключевую победу в отборочном цикле ЧМ-2022 — над Словенией (2:1) в Мариборе.

Роскошный гол Джикии в Мариборе: оторвался от защитника и забил через себя в стиле Ибрагимовича

Смолов отдал голевую пяткой.

ЦИФРА ДНЯ
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Россия вышла на первое место в группе отбора ЧМ-2022
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