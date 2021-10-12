Россия обыграла Словению и вышла на первое место в группе. Главное за день
12 октября, 03:00
Главные новости дня — все, что стало известно за понедельник, 11 октября.
Россия совсем рядом с ЧМ-2022. В Мариборе был лучший матч при Валерии Карпине
Словения по делу обыграна в гостях — 2:1.
Ничья Хорватии — суперудачный результат для России. Теперь команде Карпина хватит ничьей с фаворитом, чтобы поехать на ЧМ
Сегодняшние результаты могут стать решающими.
«После Словакии сказал игрокам: «Идиот — я». Сегодня победили — это их заслуга». Карпин — о битве в Мариборе
Главные слова тренера сборной России.
Россия одержала ключевую победу в отборочном цикле ЧМ-2022 — над Словенией (2:1) в Мариборе.
Смолов отдал голевую пяткой.
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