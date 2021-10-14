Карпин — о капитанской повязке и Дзюбе, интервью Руя Витории. Главное за день
02:00
Главные новости дня — все, что стало известно за среду, 13 октября.
«В следующий раз напишу Дзюбе: «Ну что, набрал форму?» Карпин — о диете, капитанской повязке и шансах на выход на ЧМ-2022
Интервью главного тренера сборной России «Коммент.Шоу».
«Работа в «Спартаке» — как покорение горы. Сейчас мы в середине пути». Интервью главного тренера красно-белых Руя Витории
Первая часть большого разговора с португальцем.
Мнение обозревателя «СЭ».
Авторская колонка полузащитника «Уфы», экс-футболиста сборной России — специально для «СЭ».
Последствия избиения Романа Ковалева в московском метро.
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В следующий раз напишу Дзюбе: «Ну что, набрал форму?»
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