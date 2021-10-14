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Карпин — о капитанской повязке и Дзюбе, интервью Руя Витории. Главное за день

02:00
Валерий Карпин. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Валерий Карпин. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Главные новости дня — все, что стало известно за среду, 13 октября.

«В следующий раз напишу Дзюбе: «Ну что, набрал форму?» Карпин — о диете, капитанской повязке и шансах на выход на ЧМ-2022

Интервью главного тренера сборной России «Коммент.Шоу».

«Работа в «Спартаке» — как покорение горы. Сейчас мы в середине пути». Интервью главного тренера красно-белых Руя Витории

Первая часть большого разговора с португальцем.

Карпин назвал капитанскую повязку тряпкой. Прав ли тренер?

Мнение обозревателя «СЭ».

«Дзюбу на кол? Не согласен! Он еще принесет пользу сборной». Колонка Олега Иванова

Авторская колонка полузащитника «Уфы», экс-футболиста сборной России — специально для «СЭ».

Новый скандал с Хабибом. Его хейтят за неудачную шутку про Макгрегора и «медаль от Бастрыкина«

Последствия избиения Романа Ковалева в московском метро.

ЦИТАТА
В следующий раз напишу Дзюбе: «Ну что, набрал форму?»
Валерий Карпин
главный тренер сборной России

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