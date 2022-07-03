Роналду хочет покинуть «МЮ», интервью с экс-тренером ЦСКА. Главное за день
Главные новости дня — все, что стало известно за субботу, 2 июля.
Роналду уходит из «МЮ». Куда может перейти великий бомбардир?
На этот раз все максимально серьезно.
«СЭ» поговорил с бывшим ассистентом Алексея Березуцкого.
Россиянин почти отобрался на матч за шахматную корону — но каким он будет, не знает никто.
Голкипер сборной России находится в госпитале.
Красно-белые выиграли очередной контрольный матч.
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