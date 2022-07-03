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Сегодня, 03:00

Роналду хочет покинуть «МЮ», интервью с экс-тренером ЦСКА. Главное за день

Читать «СЭ» в
Криштиану Роналду.
Фото Getty Images

Главные новости дня — все, что стало известно за субботу, 2 июля.

Роналду уходит из «МЮ». Куда может перейти великий бомбардир?

На этот раз все максимально серьезно.

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