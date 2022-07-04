Непомнящий выиграл турнир претендентов, «Зенит» обыграл «Црвену Звезду». Главное за день
Главные новости дня — все, что стало известно за воскресенье, 3 июля.
Непомнящий легко выиграл турнир претендентов после фиаско в чемпионском матче
Теперь главная интрига — будет ли реванш россиянина с Магнусом Карлсеном.
Сине-бело-голубые победили «Црвену Звезду» в товарищеском матче.
Адвокату хоккеиста пришлось опровергать ранее появившуюся информацию.
«СЭ» поговорил с защитником сине-бело-голубых.
Испанец отмечает первый триумф в «Ф-1», а у Леклера с Ферстаппеном есть вопросы к своим командам.
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