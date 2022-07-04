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Сегодня, 03:30

Непомнящий выиграл турнир претендентов, «Зенит» обыграл «Црвену Звезду». Главное за день

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Ян Непомнящий.
Фото AFP

Главные новости дня — все, что стало известно за воскресенье, 3 июля.

Непомнящий легко выиграл турнир претендентов после фиаско в чемпионском матче

Теперь главная интрига — будет ли реванш россиянина с Магнусом Карлсеном.

Топ-дебют Кассьерры за «Зенит»: три минуты на поле — и победный гол

Сине-бело-голубые победили «Црвену Звезду» в товарищеском матче.

Новый поворот удивительной истории вратаря Федотова. Его якобы отправили на Кольский полуостров

Адвокату хоккеиста пришлось опровергать ранее появившуюся информацию.

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«СЭ» поговорил с защитником сине-бело-голубых.

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