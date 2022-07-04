Непомнящий выиграл турнир претендентов, «Зенит» обыграл «Црвену Звезду». Главное за день

Главные новости дня — все, что стало известно за воскресенье, 3 июля.

Теперь главная интрига — будет ли реванш россиянина с Магнусом Карлсеном.

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