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Сегодня, 03:00

Кассьерра перешел в «Зенит», Циннбауэр возглавил «Локомотив». Главное за день

Читать «СЭ» в
Матео Кассьерра.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Главные новости дня — все, что стало известно за четверг, 30 июня.

«Зенит» объявил о покупке форварда «Сочи» Матео Кассьерры

«Зенит» официально объявил о покупке нападающего «Сочи» Матео Кассьерры.

«Локомотив» возглавил тренер из Германии. Кто такой Циннбауэр

У красно-зеленых перестановки: на должность главного назначен 52-летний немец.

«Зенит» берет Кассьерру — Питер работает по-баварски. Ему-то хорошо, а чемпионату?

Рабинер — о топ-трансфере чемпиона.

«На каком основании Каттани считает Абаскаля перспективным?» Интервью Олега Романцева

Рубрика «Спросите у Романцева».

50 лучших россиян в истории НХЛ. Овечкин обошел Малкина и Федорова, Кучеров — уже шестой

Новая версия рейтинга «СЭ», впервые опубликованного в 2017 году.

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