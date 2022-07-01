Кассьерра перешел в «Зенит», Циннбауэр возглавил «Локомотив». Главное за день
Главные новости дня — все, что стало известно за четверг, 30 июня.
«Зенит» объявил о покупке форварда «Сочи» Матео Кассьерры
«Зенит» официально объявил о покупке нападающего «Сочи» Матео Кассьерры.
У красно-зеленых перестановки: на должность главного назначен 52-летний немец.
Рабинер — о топ-трансфере чемпиона.
Рубрика «Спросите у Романцева».
Новая версия рейтинга «СЭ», впервые опубликованного в 2017 году.
ЦИФРА ДНЯ
8
очков
Непомнящий приблизился к победе на турнире претендентов. Уничтожил фаворита Карлсена чернымичитать >
«Ростов» начал переговоры с «Уфой» о покупке Агаларовачитать >
Семин и Овечкин — снова вместе! Легендарный хоккеист провел свой прощальный матччитать >
«Если я увижу очевидную несправедливость, то не буду молчать». Гильермо Абаскаль — о новой должности, российском судействе и Суперкубкечитать >
Новости