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«ПСЖ» вылетел из ЛЧ, «Бавария» и «Милан» — в 1/4, итоги дня в плей-офф КХЛ. Главное за среду

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Кильян Мбаппе.
Фото Getty Images

Главные новости дня — все, что стало известно за среду, 8 марта.

Мечты Парижа разбиты в Мюнхене. «Бавария» уверенно прошла «ПСЖ»

Французский суперклуб снова вылетел из Лиги чемпионов — на этот раз задолго до финала.

«Милан» — в четвертьфинале ЛЧ впервые за 11 лет. Лучше он, чем такой унылый «Тоттенхэм»

«Шпоры» не смогли забить красно-черным ни разу за 180 минут.

Чистый восторг. «Динамо» и «Торпедо» подарили один из лучших матчей плей-офф в истории

Команда Игоря Ларионова вырвала победу в овертайме и сравняла счет в серии.

Уникальный матч плей-офф КХЛ. «Северсталь» использовала трех вратарей, но ЦСКА все равно набросал кучу шайб

Армейцы возвращаются в Москву при равном счете в серии (2-2).

Станислав Черчесов: «К натурализации Малкома и Клаудиньо отношусь нормально. Но мы в сборной не просили никого сменить гражданство»

Накануне матча 1/8 финала Лиги Европы с «Байером» мы поговорили с главным тренером «Ференцвароша».

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