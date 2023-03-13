«Торпедо» выбило «Динамо» из плей-офф КХЛ, ЦСКА разгромил «Крылья». Главное за день
Главные новости дня — все, что стало известно за воскресенье, 12 марта.
Ларионов вынес «Динамо»! Яркий хоккей «Торпедо» актуален и в плей-офф
Нижегородцы идут во второй раунд.
У ЦСКА вторая победа в восьми последних матчах РПЛ.
Эмоциональная игра в Санкт-Петербурге.
Череповецкая команда с сухим счетом обыграла действующего чемпиона в шестом матче серии.
Да, пока вот так, кто бы мог подумать...
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