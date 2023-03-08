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«Челси» выбил «Боруссию» из ЛЧ, сенсации в плей-офф КХЛ. Главное за день

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Футболисты «Челси» отмечают гол.
Фото Getty Images

Главные новости дня — все, что стало известно за вторник, 7 марта.

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Лимит на чудеса не исчерпан. Главный фаворит «Востока» проиграл в Нижнекамске

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