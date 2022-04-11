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Сегодня, 03:45

Поражение Яна, «Ростов» разгромил «Локо», победа «Спартака». Главное за день

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Петр Ян.
Фото Global Look Press

Главные новости дня — все, что стало известно за воскресенье, 10 апреля.

Поражение Петра Яна: обидно, но не ограбление. Победа Чимаева: навыки — супер, но не хватает холодной головы

UFC 273: наблюдения обозревателя «СЭ» Ильи Андреева.

Карпин без шансов разбил «Локомотив». «Ростов» уже в топ-10, у Комппера второй разгром за весну

«СЭ» рецензирует первый матч «Локо» с новым тренерским штабом.

«Спартак» никуда не вылетает. Красно-белые крупно обыграли «Арсенал»

«Спартак» дал возможность не мусолить судейскую тему, хотя без спорных решений Безбородова вновь не обошлось

Из героя во вредители. Форвард ЦСКА забил СКА две классные шайбы, но в конце игры уничтожил старания одним движением

Армейцы Петербурга вышли вперед в серии против москвичей благодаря победному голу в большинстве за минуту до конца третьего периода.

«Сити» и «Ливерпуль»: новый космос. Клопп и Гвардиола выдали ничейный спектакль

Два лидера АПЛ подарили зрителям зрелище. Чемпионская гонка сохраняется.

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Невероятная победа «Барселоны», Кокорин помог обыграть команду Спаллетти, одноклубник Азмуна исполнил пенальти в стиле Промеса

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Головин в полном порядке. У россиянина — голевой пас, у «Монако» — третья победа подряд

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