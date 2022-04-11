Поражение Яна, «Ростов» разгромил «Локо», победа «Спартака». Главное за день

UFC 273: наблюдения обозревателя «СЭ» Ильи Андреева.

«СЭ» рецензирует первый матч «Локо» с новым тренерским штабом.

«Спартак» дал возможность не мусолить судейскую тему, хотя без спорных решений Безбородова вновь не обошлось

Армейцы Петербурга вышли вперед в серии против москвичей благодаря победному голу в большинстве за минуту до конца третьего периода.

Два лидера АПЛ подарили зрителям зрелище. Чемпионская гонка сохраняется.