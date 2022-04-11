Поражение Яна, «Ростов» разгромил «Локо», победа «Спартака». Главное за день
Главные новости дня — все, что стало известно за воскресенье, 10 апреля.
Поражение Петра Яна: обидно, но не ограбление. Победа Чимаева: навыки — супер, но не хватает холодной головы
UFC 273: наблюдения обозревателя «СЭ» Ильи Андреева.
«СЭ» рецензирует первый матч «Локо» с новым тренерским штабом.
«Спартак» дал возможность не мусолить судейскую тему, хотя без спорных решений Безбородова вновь не обошлось
Армейцы Петербурга вышли вперед в серии против москвичей благодаря победному голу в большинстве за минуту до конца третьего периода.
Два лидера АПЛ подарили зрителям зрелище. Чемпионская гонка сохраняется.
Овечкин повторил рекорд Буре! Он снова забил в пустые воротачитать >
Невероятная победа «Барселоны», Кокорин помог обыграть команду Спаллетти, одноклубник Азмуна исполнил пенальти в стиле Промесачитать >
ЦСКА отвалился из гонки за золото. Шварц повторит результат Бескова, но с «Зенитом» справиться вряд ли удастсячитать >
Заслужил ли Ян победу? И другие важные вопросычитать >