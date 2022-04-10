ЦСКА сенсационно проиграл «Химкам», победы «Зенита» и «Динамо». Главное за день
Главные новости дня — все, что стало известно за субботу, 9 апреля.
ЦСКА развалился после мощного старта: получил четыре от «Химок» и отстал от «Динамо». К Березуцким есть вопросы
Легионеры больше не делают разницу — подводит даже Марио.
Лидер сохранили трехочковый отрыв от «Динамо», победив на выезде «Ахмат».
Бело-голубые одержали победу в Нижнем за счет автогола Гоцука.
«СЭ» — о главном провале весны в РПЛ.
Эксперт «СЭ» Александр Бобров суммировал ошибки арбитров в трех последних чемпионатах России.
Криштиану не забивает и психует, а Месси, Неймар и Мбаппе устроили новое шоучитать >
Овечкин начал игру с ужасной ошибки! Но исправился, забил и испортил юбилей Малкинучитать >
«Почему не играл Фукс? Гбамен «исполнил», где мастерство Языджи?» Ветеран ЦСКА о матче с «Химками»читать >
Под руководством бывшего спортдира «Зенита» Рибалты «Парма» тратит на агентов больше «Аталанты», но терпит неудачичитать >