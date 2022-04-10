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Сегодня, 03:45

ЦСКА сенсационно проиграл «Химкам», победы «Зенита» и «Динамо». Главное за день

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Сергей Юран.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Главные новости дня — все, что стало известно за субботу, 9 апреля.

ЦСКА развалился после мощного старта: получил четыре от «Химок» и отстал от «Динамо». К Березуцким есть вопросы

Легионеры больше не делают разницу — подводит даже Марио.

«Зенит» впервые за 7 лет выиграл в Грозном. И как вовремя!

Лидер сохранили трехочковый отрыв от «Динамо», победив на выезде «Ахмат».

«Мусорная» победа «Динамо» — на вес золота. Шварц отрывается от ЦСКА и догоняет «Зенит»

Бело-голубые одержали победу в Нижнем за счет автогола Гоцука.

«Рубин» летит на дно. Слуцкий не хочет бросать команду и говорит, что рискует репутацией

«СЭ» — о главном провале весны в РПЛ.

Судьи чаще всего ошибаются в пользу «Урала» и «Спартака». Что теперь скажут Григорий Иванов и Зарема Салихова?

Эксперт «СЭ» Александр Бобров суммировал ошибки арбитров в трех последних чемпионатах России.

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«Почему не играл Фукс? Гбамен «исполнил», где мастерство Языджи?» Ветеран ЦСКА о матче с «Химками»

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