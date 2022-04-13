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Эмери выбил «Баварию» из ЛЧ, «Реал» прошел «Челси», СКА и ЦСКА сыграют седьмой матч. Главное за день

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ЦСКА празднует победу.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Главные новости дня — все, что стало известно за вторник, 12 апреля.

Эмери вслед за «Ювентусом» выбил «Баварию»! Экс-тренер «Спартака» творит чудеса в Лиге чемпионов

«Вильярреал» отправил отдыхать одного из главных фаворитов турнира.

Двойная фантастика в Мадриде! «Реал» ответил своим чудом на чудо «Челси»

Лондонская команда уступила «Королевскому клубу» путевку в полуфинал Лиги чемпионов.

ЦСКА отказался сдаваться. Великое противостояние решит седьмой матч

Победный гол Виталия Абрамова продлил армейский финал Западной конференции.

CAS отклонил апелляцию России по поводу ЧМ-2022. Арбитражный суд официально признал, что законы не работают

Переноса стыковых матчей чемпионата мира точно не будет.

«Локомотив» закупился на 40 миллионов, а его громят шесть своих воспитанников. Когда заработает новая стратегия?

Железнодорожники все дальше от медалей.

Эти спортсмены остановили время. Лютые ветераны, которые не могут не восхищать

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