Эмери выбил «Баварию» из ЛЧ, «Реал» прошел «Челси», СКА и ЦСКА сыграют седьмой матч. Главное за день
Главные новости дня — все, что стало известно за вторник, 12 апреля.
Эмери вслед за «Ювентусом» выбил «Баварию»! Экс-тренер «Спартака» творит чудеса в Лиге чемпионов
«Вильярреал» отправил отдыхать одного из главных фаворитов турнира.
Лондонская команда уступила «Королевскому клубу» путевку в полуфинал Лиги чемпионов.
Победный гол Виталия Абрамова продлил армейский финал Западной конференции.
CAS отклонил апелляцию России по поводу ЧМ-2022. Арбитражный суд официально признал, что законы не работают
Переноса стыковых матчей чемпионата мира точно не будет.
«Локомотив» закупился на 40 миллионов, а его громят шесть своих воспитанников. Когда заработает новая стратегия?
Железнодорожники все дальше от медалей.
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