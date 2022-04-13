Эмери выбил «Баварию» из ЛЧ, «Реал» прошел «Челси», СКА и ЦСКА сыграют седьмой матч. Главное за день

Кто станет тренером «Авангарда»? Что случится с клубом, если доллар будет стоить 300 рублей? Отвечает генменеджер омичей

«Кокорин удивил. За девять минут он запомнился больше, чем за год». Что думают в Италии об игре россиянина против «Наполи»