Поражение россиян от чехов на МЧМ, итоги судейства в РПЛ, эпидемия Covid-19 в «Ман Сити»

Следующий матч — с Австрией.

Александр Бобров — о работе судей в первой части турнира, главных скандалах и особенностях сезона.

Подробности срыва центральной игры 16-го тура английской премьер-лиги.

Разбираемся, почему в матче с Чехией — ноль голов.

Лучше занимать одно из двух первых мест в группе.