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Поражение россиян от чехов на МЧМ, итоги судейства в РПЛ, эпидемия Covid-19 в «Ман Сити»

22:00
Чехия — России на МЧМ-2021. Фото Twitter
Чехия — России на МЧМ-2021. Фото Twitter

Главные новости дня — все, что стало известно к вечеру понедельника, 28 декабря.

Россия угодила в чешский капкан и не выбралась. Ноль голов и сенсационное поражение

Следующий матч — с Австрией.

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Подробности срыва центральной игры 16-го тура английской премьер-лиги.

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Разбираемся, почему в матче с Чехией — ноль голов.

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Лучше занимать одно из двух первых мест в группе.

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