Чемпионство «Атлетико», победа России над Великобританией, обращение Слуцкого
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Главные новости дня — все, что стало известно к вечеру субботы, 22 мая.
Симеоне — крутой тренер. Ему не хватало Суареса, и вместе они сделали «Атлетико» чемпионом
Два безумных южноамериканца сотворили историю.
Команда Брагина решила исход встречи в первые 10 минут.
Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий через «СЭ» обращается к российским судьям.
Выход Салиховой из совета директоров «Спартака» — это плохо. Альтернативного мнения в клубе больше нет
Максим Алланазаров — об очередных изменениях в структуре «Спартака».
Первый день национальной команды в Нойштифте.
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