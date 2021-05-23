Вечерний «СЭ»
Новости
Рассылка
Новости   //    Вечерний «СЭ»

Чемпионство «Атлетико», победа России над Великобританией, обращение Слуцкого

00:00
Футболисты «Атлетико». Фото Reuters
Футболисты «Атлетико». Фото Reuters

Главные новости дня — все, что стало известно к вечеру субботы, 22 мая.

Симеоне — крутой тренер. Ему не хватало Суареса, и вместе они сделали «Атлетико» чемпионом

Два безумных южноамериканца сотворили историю.

Россия разгромила британцев, но проявила великодушие: могли забить больше

Команда Брагина решила исход встречи в первые 10 минут.

«Мешков отказался пожать мне руку. Это бойкот от судей?» Монолог Слуцкого о российском судействе

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий через «СЭ» обращается к российским судьям.

Выход Салиховой из совета директоров «Спартака» — это плохо. Альтернативного мнения в клубе больше нет

Максим Алланазаров — об очередных изменениях в структуре «Спартака».

Сборная приехала в Австрию: у отеля полиция, Черчесов обещает открытость

Первый день национальной команды в Нойштифте.

ЦИФРА ДНЯ
11
«Атлетико» стал чемпионом Испании в одиннадцатый раз
ЦИТАТА
Мешков отказался пожать мне руку. Это бойкот от судей?
Леонид Слуцкий
главный тренер «Рубина»

Овечкину пора заказывать билеты в Ригу? «Вашингтон» — на грани вылета из плей-офф

читать >

Кучеров пострадал за хорошую игру? Темнокожий форвард «Флориды» ударил по колену российского нападающего

читать >

«Ростов» отступил на шаг назад. Чтобы сделать два вперед?

читать >

Вторая сенсация на чемпионате мира за два дня! Датчане впервые в истории победили шведов, а главный герой — форвард из КХЛ

читать >

Судьи все в белом, у «Спартака» тренер-иностранец, «Динамо» — чемпион. 85 лет первому чемпионату СССР

читать >

Первый турнир Басты: не время Кувалды, пояс Романова

читать >

Отставка Заремы из «Спартака»: что это было и чем грозит клубу. Спойлер — ничем ужасным

читать >

«Овечкина затолкали, будто группа школьных хулиганов напали на одиночку». В Америке не верят в спасение «Вашингтона»

читать >

Читайте также

«Кальяри» — «Дженоа»: Шомуродов открыл счет в матче серии А
Великобритания — Россия: видео всех голов матча ЧМ-2021
Чуть не отрезал коньками пальцы Билану. Как Плющенко помогал России выиграть «Евровидение»
Россия — Великобритания: прямая трансляция Первого канала — смотреть онлайн матч ЧМ-2021

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд