Олимпийский игры пройдут в 2021-м.

Как ни странно, пандемия коронавируса может помочь футболу.

На карте мира осталось всего несколько точек, где еще продолжаются национальные чемпионаты.

Чемпионат Белоруссии не будет приостановлен из-за пандемии коронавируса.

Двукратная олимпийская чемпионка, депутат Государственной Думы Светлана Хоркина рассказала, что думает о переносе Олимпийских игр в Токио на следующий год.