Олимпиада отменена — коронавирус уничтожил мировой спорт. Что из футбола еще живо и что нас ждет после пандемии
21:15
Самые важные новости дня — все, что стало известно к вечеру вторника, 24 марта.
Олимпиада в Токио перенесена. Коронавирус добил мировой спорт
Олимпийский игры пройдут в 2021-м.
Вас тоже бесят трансферы за 100 миллионов и нытье игроков с пятью «Ламборгини»? Кажется, скоро это закончится
Как ни странно, пандемия коронавируса может помочь футболу.
На карте мира осталось всего несколько точек, где еще продолжаются национальные чемпионаты.
Чемпионат Белоруссии не будет приостановлен из-за пандемии коронавируса.
Двукратная олимпийская чемпионка, депутат Государственной Думы Светлана Хоркина рассказала, что думает о переносе Олимпийских игр в Токио на следующий год.
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