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Олимпиада отменена — коронавирус уничтожил мировой спорт. Что из футбола еще живо и что нас ждет после пандемии

21:15
Во вторник было объявлено о переносе Олимпиады-2020. Фото Reuters
Во вторник было объявлено о переносе Олимпиады-2020. Фото Reuters

Самые важные новости дня — все, что стало известно к вечеру вторника, 24 марта.

Олимпиада в Токио перенесена. Коронавирус добил мировой спорт

Олимпийский игры пройдут в 2021-м.

Вас тоже бесят трансферы за 100 миллионов и нытье игроков с пятью «Ламборгини»? Кажется, скоро это закончится

Как ни странно, пандемия коронавируса может помочь футболу.

Где еще жив футбол: Никарагуа, Бурунди, Белоруссия и еще трое смелых

На карте мира осталось всего несколько точек, где еще продолжаются национальные чемпионаты.

В Белоруссии решили не прерывать чемпионат после первого тура из-за коронавируса

Чемпионат Белоруссии не будет приостановлен из-за пандемии коронавируса.

«Не надо было Россию обижать, это Божье наказание». Хоркина о переносе Олимпийских игр

Двукратная олимпийская чемпионка, депутат Государственной Думы Светлана Хоркина рассказала, что думает о переносе Олимпийских игр в Токио на следующий год.

ЦИФРА ДНЯ
2021
год
Олимпиада-2020 в Токио перенесена на следующий год из-за пандемии коронавируса
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