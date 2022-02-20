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Сегодня, 03:15

Очередное золото Большунова, серебро и бронза в парном катании. Главное за день

Александр Большунов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Главные новости дня — все, что стало известно за субботу, 19 февраля.

Большунов — король лыж! А Клебо сошел даже с укороченного марафона

Последняя мужская гонка у лыжников на Олимпиаде завершилась двойным успехом россиян.

«Мы ужасно подготовились к Олимпиаде». Норвежцы корят себя за неудачи и восхищаются Большуновым

Главные соперники считают Александра королем Олимпиады в Пекине и лучшим лыжником планеты.

Россия побила Норвегию по количеству медалей в лыжах. Такого не было со времен Вяльбе-спортсменки

Больше 20 лет мы не могли составить реальную конкуренцию.

Мишина и Галлямов проиграли китайским чемпионам два балла и стали третьими. Такой плотности на Олимпиадах не было никогда

Статистические итоги турнира пар и фигурного катания в целом на Олимпиаде.

«Вы смеетесь? Нам позорно недодали!» Козловский разнес судейство на Олимпиаде

Завершение турнира спортивных пар получилось скандальным.

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