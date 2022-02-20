Очередное золото Большунова, серебро и бронза в парном катании. Главное за день

Последняя мужская гонка у лыжников на Олимпиаде завершилась двойным успехом россиян.

Главные соперники считают Александра королем Олимпиады в Пекине и лучшим лыжником планеты.

Больше 20 лет мы не могли составить реальную конкуренцию.

Статистические итоги турнира пар и фигурного катания в целом на Олимпиаде.

Завершение турнира спортивных пар получилось скандальным.