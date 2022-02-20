Очередное золото Большунова, серебро и бронза в парном катании. Главное за день
Главные новости дня — все, что стало известно за субботу, 19 февраля.
Большунов — король лыж! А Клебо сошел даже с укороченного марафона
Последняя мужская гонка у лыжников на Олимпиаде завершилась двойным успехом россиян.
Главные соперники считают Александра королем Олимпиады в Пекине и лучшим лыжником планеты.
Больше 20 лет мы не могли составить реальную конкуренцию.
Статистические итоги турнира пар и фигурного катания в целом на Олимпиаде.
Завершение турнира спортивных пар получилось скандальным.
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