Золото Щербаковой, драма Трусовой и Валиевой, поражение «Зенита». Главное за день
Главные новости дня — все, что стало известно за четверг, 17 февраля.
Щербакова — лучшая, Трусова — гений, Валиева — герой
Россия завоевала два первых места в турнире одиночниц на Олимпиаде.
Лучшая фигуристка мира не выдержала давления, которое непосильно для подростка, и выдала худший для себя прокат произвольной программы.
Первые слова серебряной призерки Олимпиады после гениального проката произвольной программы.
Что говорят о четвертом месте Камилы Валиевой, а также о золотой медали Анны Щербаковой и серебре Александры Трусовой.
В первом матче 1/16 финала Лиги Европы чемпионы России дома уступили третьей команде Испании (2:3).
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