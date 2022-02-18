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Сегодня, 03:45

Золото Щербаковой, драма Трусовой и Валиевой, поражение «Зенита». Главное за день

Анна Щербакова.
Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Главные новости дня — все, что стало известно за четверг, 17 февраля.

Щербакова — лучшая, Трусова — гений, Валиева — герой

Россия завоевала два первых места в турнире одиночниц на Олимпиаде.

Валиева вне подиума — трагедия, за которую МОК должно быть стыдно

Лучшая фигуристка мира не выдержала давления, которое непосильно для подростка, и выдала худший для себя прокат произвольной программы.

«Результат мне не понравился, довольна пятью четверными». Трусова объяснила свои эмоции после проката

Первые слова серебряной призерки Олимпиады после гениального проката произвольной программы.

«Камила сильная, она выберется из всего этого». Реакция звезд и экспертов на сенсационные итоги турнира одиночниц

Что говорят о четвертом месте Камилы Валиевой, а также о золотой медали Анны Щербаковой и серебре Александры Трусовой.

«Зенит» вернулся с шоу. Но проиграл «Бетису»

В первом матче 1/16 финала Лиги Европы чемпионы России дома уступили третьей команде Испании (2:3).

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