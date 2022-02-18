Золото Щербаковой, драма Трусовой и Валиевой, поражение «Зенита». Главное за день

Россия завоевала два первых места в турнире одиночниц на Олимпиаде.

Лучшая фигуристка мира не выдержала давления, которое непосильно для подростка, и выдала худший для себя прокат произвольной программы.

Первые слова серебряной призерки Олимпиады после гениального проката произвольной программы.

Что говорят о четвертом месте Камилы Валиевой, а также о золотой медали Анны Щербаковой и серебре Александры Трусовой.

В первом матче 1/16 финала Лиги Европы чемпионы России дома уступили третьей команде Испании (2:3).