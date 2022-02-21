Поражение хоккеистов в финале, итоги Олимпиады. Главное за день
Главные новости дня — все, что стало известно за воскресенье, 20 февраля.
Серебро... Результат финала Олимпиады закономерен
В закрытом хоккее против финнов шансов у сборной России было ничтожно мало.
С таким стилем России побеждать не получится.
Заявление экс-президента ИИХФ выбесило финнов
Топ-10. Субъективный рейтинг «СЭ».
Обозреватель «СЭ» — о церемонии закрытия Игр в Пекине.
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