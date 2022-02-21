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Сегодня, 03:15

Поражение хоккеистов в финале, итоги Олимпиады. Главное за день

Хоккеисты сборной России после поражения.
Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Главные новости дня — все, что стало известно за воскресенье, 20 февраля.

Серебро... Результат финала Олимпиады закономерен

В закрытом хоккее против финнов шансов у сборной России было ничтожно мало.

Серебро — это достойный результат. Но такой хоккей — все-таки не наш путь

С таким стилем России побеждать не получится.

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