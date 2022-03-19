Жеребьевка еврокубков, «Спартак» разгромил СКА, а «Авангард» — «Магнитку». Главное за день
Главные новости дня — все, что стало известно за пятницу, 18 марта.
«Челси» — «Реал»: топ-вывеска в четвертьфинале ЛЧ. Но как синие будут добираться в Мадрид?
«Сити» против «Атлетико» тоже очень интригует.
Армейцы пропустили шесть шайб.
Омичи одержали сокрушительную победу в первой игре серии против магнитогорцев (8:1).
В штаб-квартире УЕФА в Ньоне прошла жеребьевка четвертьфинала Лиги Европы.
Спортивный арбитражный суд не идет навстречу РФС.
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