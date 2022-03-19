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Жеребьевка еврокубков, «Спартак» разгромил СКА, а «Авангард» — «Магнитку». Главное за день

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Трофей Лиги чемпионов.
Фото AFP

Главные новости дня — все, что стало известно за пятницу, 18 марта.

«Челси» — «Реал»: топ-вывеска в четвертьфинале ЛЧ. Но как синие будут добираться в Мадрид?

«Сити» против «Атлетико» тоже очень интригует.

Первая сенсация плей-офф: «Спартак» уничтожил СКА в Питере!

Армейцы пропустили шесть шайб.

Что это было? «Авангард» имел неприличное преимущество и унизил «Металлург»

Омичи одержали сокрушительную победу в первой игре серии против магнитогорцев (8:1).

«Лейпциг» — «Аталанта», «Айнтрахт» — «Барселона»: жеребьевка 1/4 финала Лиги Европы

В штаб-квартире УЕФА в Ньоне прошла жеребьевка четвертьфинала Лиги Европы.

Бан России от ФИФА оставили в силе. CAS нас пока не спасает

Спортивный арбитражный суд не идет навстречу РФС.

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