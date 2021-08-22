Ничьи «Спартака» и «Зенита», «Динамо» на первом месте, Рублев обыграл Медведева

Максим Алланазаров — об отличиях команды Руя Витории от команды Доменико Тедеско.

«Уфа» вырвала ничью у чемпионов России.

Бело-голубые победили в Екатеринбурге.

Даниилу был очень нужен финал турнира в Цинциннати, но Андрей отомстил соотечественнику за все прошлые поражения.

Наша сборная не смогла досрочно выйти в плей-офф ЧМ по пляжному футболу.