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Ничьи «Спартака» и «Зенита», «Динамо» на первом месте, Рублев обыграл Медведева

02:45
«Арсенал» — «Спартак». Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
«Арсенал» — «Спартак». Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Главные новости дня — все, что стало известно за субботу, 21 августа.

«Спартак» ужасен. Забудьте о Федуне, Зареме, Попове и Телеграме — команда просто не играет в футбол

Максим Алланазаров — об отличиях команды Руя Витории от команды Доменико Тедеско.

«Зенит» больше не лидер. Малком и Клаудиньо не помогли Семаку победить в Уфе

«Уфа» вырвала ничью у чемпионов России.

«Динамо» — на вершине РПЛ. А «Урал» Шалимова — главный претендент на вылет в ФНЛ

Бело-голубые победили в Екатеринбурге.

Карате от Медведева: в полуфинале против Рублева лучший теннисист России атаковал камеру и ругался матом

Даниилу был очень нужен финал турнира в Цинциннати, но Андрей отомстил соотечественнику за все прошлые поражения.

Макаров забивал, Кошарный спасал. Россия обыграла Парагвай по пенальти, и все решится в последнем туре

Наша сборная не смогла досрочно выйти в плей-офф ЧМ по пляжному футболу.

ЦСКА мучился с «Ахматом» в рекордном матче Акинфеева. Красно-синих спас 19-летний юниор

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«Тем, кто не разделяет мои взгляды, нет места в «Спартаке». Жесткое выступление Витории после упущенной победы в Туле

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У «Монако» все плохо: грубые ошибки, одно очко в трех матчах и удаление Головина

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