Ничьи «Спартака» и «Зенита», «Динамо» на первом месте, Рублев обыграл Медведева
Главные новости дня — все, что стало известно за субботу, 21 августа.
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