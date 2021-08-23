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Дубль Смолова, победа «Локо» над «Краснодаром» и поражение Рублева в финале

02:15
Федор Смолов. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Федор Смолов. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Главные новости дня — все, что стало известно за воскресенье, 23 августа.

Смолов снова разрывает РПЛ. Дубль форварда принес «Локо» победу над «Краснодаром»

Нападающий красно-зеленых единолично возглавил гонку бомбардиров чемпионата России.

С таким Смоловым никакой Дзюба не нужен! Федор мощно начал сезон — пять голов в пяти турах

Карпин должен быть доволен.

Девальвация Рублева. Зверев разорвал российского теннисиста в финале турнира в Цинциннати

Андрей, похоже, оставил все силы в матче с Медведевым.

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Подробности беспорядков в чемпионате Франции.

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