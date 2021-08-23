Дубль Смолова, победа «Локо» над «Краснодаром» и поражение Рублева в финале

Нападающий красно-зеленых единолично возглавил гонку бомбардиров чемпионата России.

Карпин должен быть доволен.

Андрей, похоже, оставил все силы в матче с Медведевым.

Подробности беспорядков в чемпионате Франции.

Вадим Шпинев — о проблемах хавбека со здоровьем и будущем футболиста.