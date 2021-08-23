Дубль Смолова, победа «Локо» над «Краснодаром» и поражение Рублева в финале
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Главные новости дня — все, что стало известно за воскресенье, 23 августа.
Смолов снова разрывает РПЛ. Дубль форварда принес «Локо» победу над «Краснодаром»
Нападающий красно-зеленых единолично возглавил гонку бомбардиров чемпионата России.
Карпин должен быть доволен.
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