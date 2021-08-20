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Россия победила США на ЧМ по пляжному футболу, Жиго может уйти из «Спартака», интервью Колесникова

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Россия — США — 5:4 ОТ. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Россия — США — 5:4 ОТ. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Главные новости дня — все, что стало известно за четверг, 19 августа.

Россия выиграла у США войну нервов. Макаров забил победный мяч за 13 секунд до конца!

В стартовом матче чемпионата мира по пляжному футболу наша команда одержала тяжелейшую победу над американцами.

Жиго уходит из «Спартака»? Для красно-белых этот трансфер может стать очень большой проблемой

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