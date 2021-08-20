Россия победила США на ЧМ по пляжному футболу, Жиго может уйти из «Спартака», интервью Колесникова
Главные новости дня — все, что стало известно за четверг, 19 августа.
Россия выиграла у США войну нервов. Макаров забил победный мяч за 13 секунд до конца!
В стартовом матче чемпионата мира по пляжному футболу наша команда одержала тяжелейшую победу над американцами.
Заменить француза будет крайне тяжело.
Гостем редакции «СЭ» стал двукратный призер Олимпиады-2020 пловец Климент Колесников.
Невызов Артема — шанс для Дмитрия Баринова, Георгия Джикии и Федора Смолова.
Клубу давно следовало отпустить нападающего.
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