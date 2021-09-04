Вечерний «СЭ»
Новости
Рассылка
Новости   //    Вечерний «СЭ»

НХЛ согласилась ехать в Пекин, интервью Бабаева, трансферы «Локомотива»

02:00
Александр Овечкин и Андрей Василевский. Фото AFP
Александр Овечкин и Андрей Василевский. Фото AFP

Главные новости дня — все, что стало известно за пятницу, 3 сентября.

НХЛ согласилась ехать в Пекин. Но радоваться все равно рано

Заокеанская лига еще может отказаться.

Как уходил Влашич, почему Марадишвили продали в «Локо», вернется ли Жирков. Интервью гендиректора ЦСКА Романа Бабаева

Генеральный директор ПФК в интервью «СЭ» рассказал о последних трансферных новостях красно-синих.

«Локомотив» потратил больше всех в России, а теперь взял еще одного игрока ЦСКА. Рангник в огне

Железнодорожники нацелились на Лигу чемпионов.

Медведев — соперники — 9:0. Даниил без потерь дошел до четвертого круга US Open

В третьем раунде лучший теннисист России расправился с испанцем Пабло Андухаром.

Не вышли классом. Российская молодежка разгромлена Испанией

Но рвать волосы рано.

Каким будет состав России на Олимпиаде с игроками НХЛ? И есть ли шанс на реванш с Канадой?

читать >

«Подстраиваться под Кипр не будем, но учтем сильные и слабые стороны соперника». Предматчевая пресс-конференция Карпина

читать >

Захарян в российском футболе — робот из будущего. Он вообще другой

читать >

Трагедия в Канаде: 18-летняя девушка скончалась после боя. Ее муж боксировал на том же турнире

читать >

Фалькао, Давид Луиз, Рибери и еще семь крутых свободных агентов. Доедет ли кто-то до России?

читать >

Смелая схема, надежный вратарь и меньше забросов вперед. Пять различий между сборными Черчесова и Карпина

читать >

«Пробила легкое, переломала шесть ребер. Но и в обычной жизни тебя могут зарезать в переулке». Велогонщица Шмелева — о своей карьере

читать >

Над трансфером 35-летнего ветерана смеялись. Он прибил критиков хет-триком в первом матче

читать >

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Читайте также

Молодежная сборная России уступила Испании на старте отборочного турнира чемпионата Европы
Азиза назвала разоблачителей молодого супруга воронами
В Москве задержан мигрант, изнасиловавший молодую девушку на улице
Позу Байдена на встрече с Зеленским объяснили желанием уйти в туалет
Польза и вред грибов для организма, как выбирать грибы в магазине
vs
0
Офсайд