Ничья в первом матче Карпина в сборной, сезон КХЛ стартовал, итоги трансферного окна в Европе
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Главные новости дня — все, что стало известно за среду, 1 сентября.
Дебют Карпина в сборной: спел гимн, попал на баннер и сыграл вничью с Хорватией
Моменты первого матча сборной России с Валерием Карпиным.
В среду наша национальная команда не проиграла дома Хорватии, главному сопернику по отборочной группе ЧМ-2022 (0:0).
Новый главный тренер ЦСКА не смог добыть первую победу.
Самое бешеное трансферное окно в истории. Месси и Роналду сменили клубы, два игрока за 100 миллионов, «Барселона» никого не купила
Фиксируем главные тренды.
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