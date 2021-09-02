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Ничья в первом матче Карпина в сборной, сезон КХЛ стартовал, итоги трансферного окна в Европе

02:00
Валерий Карпин. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Валерий Карпин. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Главные новости дня — все, что стало известно за среду, 1 сентября.

Дебют Карпина в сборной: спел гимн, попал на баннер и сыграл вничью с Хорватией

Моменты первого матча сборной России с Валерием Карпиным.

Россия — Хорватия. Зачет Карпину в День знаний

В среду наша национальная команда не проиграла дома Хорватии, главному сопернику по отборочной группе ЧМ-2022 (0:0).

Так слабо ЦСКА не начинал сезон целую вечность. Команда Федорова крупно уступила «Авангарду»

Новый главный тренер ЦСКА не смог добыть первую победу.

Самое бешеное трансферное окно в истории. Месси и Роналду сменили клубы, два игрока за 100 миллионов, «Барселона» никого не купила

Фиксируем главные тренды.

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Заслуженный тренер РФ стал гостем прямого эфира на YouTube-канале «СЭ».

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