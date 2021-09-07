Интервью Черчесова, ФИФА готовит реформу ЧМ, дубль 16-летнего форварда в КХЛ
02:00
Главные новости дня — все, что стало известно за понедельник, 6 сентября.
Черчесов рассказал о возобновлении работы и «Спартаке» с «Легией» в Лиге Европы
Главный тренер сборной России на Евро-2020 побывал в эфире программы «Итальянский сериАл с Кудиновым».
ФИФА хочет проводить ЧМ каждые два года, за реформу агитирует Венгер. Футбольный мир на пороге революции?
А вот УЕФА — резко против.
Начало карьеры Матвея Мичкова.
7 сентября 2011 года в авиакатастрофе погибли вся хоккейная команда и экипаж самолета.
«Дзюба еще при Манчини доказывал, что он игрок. Теперь надо убедить Карпина». Набутов — о сборной и «Зените»
Интервью Кирилла Набутова.
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