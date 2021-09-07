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Интервью Черчесова, ФИФА готовит реформу ЧМ, дубль 16-летнего форварда в КХЛ

02:00
Станислав Черчесов. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Станислав Черчесов. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Главные новости дня — все, что стало известно за понедельник, 6 сентября.

Черчесов рассказал о возобновлении работы и «Спартаке» с «Легией» в Лиге Европы

Главный тренер сборной России на Евро-2020 побывал в эфире программы «Итальянский сериАл с Кудиновым».

ФИФА хочет проводить ЧМ каждые два года, за реформу агитирует Венгер. Футбольный мир на пороге революции?

А вот УЕФА — резко против.

Главный юниор нашего хоккея забил в КХЛ в 16 лет. И сразу — дубль!

Начало карьеры Матвея Мичкова.

Самый черный день нашего спорта. 10 лет трагедии ярославского «Локомотива»

7 сентября 2011 года в авиакатастрофе погибли вся хоккейная команда и экипаж самолета.

«Дзюба еще при Манчини доказывал, что он игрок. Теперь надо убедить Карпина». Набутов — о сборной и «Зените»

Интервью Кирилла Набутова.

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